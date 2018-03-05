НХЛ. Дубль Панарина помог "Коламбусу" обыграть "Сан-Хосе"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на чужом льду одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута), Сони Милано (19-я) и Артемий Панарин (26-я и 60-я). Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 33 броска по своим воротам.

Результаты других матчей: "Анахайм Дакс – "Чикаго Блэкхокс" – 6:3; "Нью-Джерси Девилз" – "Вегас Голден Найтс" – 2:3; "Каролина Харрикейнз" – "Виннипег Джетс" – 2:3; "Миннесота Уайлд" –"Детройт Ред Уингз" – 4:1.