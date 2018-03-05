Премия "Оскар". В номинации "Лучший фильм" победила картина "Форма воды"

Фильм "Форма воды" (The Shape of Water) признан лучшим. Он получил главный приз на вручении статуэток "Оскар", проходящем в Лос-Анджелесе.

Кинокартина повествует о секретной лаборатории, узником которой является мутант, человек-амфибия. Он встречает свою любовь – немую уборщицу, которая помогает ему бежать.

"Форма воды" претендовала на награды в 13 номинациях. На данный момент она собрала четыре "Оскара". Режиссер Гильермо дель Торо получил статуэтку за лучшую режиссуру. Также киноакадемики присудили ленте победу в номинациях "Лучшая музыка к фильму" и "Лучшая работа художника-постановщика".

Имя победителя в номинации "Лучший фильм! на церемонии объявили актеры Данауэй Фэй и Уоррен Битти – знаменитые Бонни и Клайд из одноименного фильма 1961 года. Именно они в прошлом году неверно объявили фильм-победитель: заявили, что победа досталась мюзиклу "Ла-ла-ленд", тогда как на самом деле лучшей кинокартиной был признан "Лунный свет", напоминает РИА Новости.