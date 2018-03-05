Станислав Черчесов: разговор с братьями Березуцкими не окончен

Наставник футбольной сборной России Станислав Черчесов считает, что игроки обороны столичного ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие вполне могут вернуться в национальную команду. "Они не прекратили играть за сборную, а приостановили свое членство в ней", — сказал журналистам тренер россиян.

"Многие уже забыли формулировку, по которой они с начала прошлого года не играют за сборную России, — цитирует Черчесова издание "Спорт-экспресс". – Они приостановили, а не прекратили выступления за национальную команду! Перед Кубком конфедераций у нас был разговор, и в тот момент Василий и Алексей не были готовы пересмотреть свое решение, принятое менее чем за полгода до того. Но формулировка осталась прежней".

По словам тренера сборной, подготовка к чемпионату мира выходит на финишную прямую: "И с базовыми моментами нужно определяться. У нас вновь будет разговор, из которого станет понятно, готовы ли Березуцкие встать в общий строй и быть кандидатами в сборную. Тема осталась бы открытой даже в том случае, если бы Джикия и Васин не были травмированы".

Как отметил Черчесов, должна наступить определенность: или "вы можете на меня рассчитывать", или "не можете": "Они сами приостановили выступления за сборную, и только сами же могут эту приостановку снять".

Тренер сказал, что ясность наступит до мартовского сбора сборной: "Потому что, если ответ будет положительным, Василий нужен нам уже перед матчами с Бразилией и Францией. Все по той же причине: у нас – команда. И многое нам предстоит наигрывать. У Алексея ситуация другая: он сломал ногу, пока не играет. Посмотрим, как все пойдет".