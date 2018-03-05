В детском саду Магадана дети получили микроожоги глаз

В Магадане из-за неисправной бактерицидной лампы восемь воспитанников детского сада получили микроожоги глаз, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, воспитатель случайно включила свет вместе с бактерицидной лампой в групповом помещении, где находились малолетние воспитанники. Лампа для использования была непригодна.