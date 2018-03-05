Выборы в Италии: правоцентристы лидируют, но большинства в парламенте не получают

Правоцентристы лидируют на парламентских выборах в Италии. У коалиции с участием партии бывшего премьера Сильвио Берлускони 37% голосов. Однако этого недостаточно, чтобы преодолеть 40-процентный барьер, необходимый для получения большинства в парламенте.

"Италия без большинства" — утренние газеты, не сговариваясь, выбирают одинаковые заголовки. Никто из партий не набрал необходимые 40 процентов, и это единственное, в чем не приходится сомневаться. Правоценистрам, которые лидировали по опросам всю кампанию, не хватает совсем немного, чтобы начать формировать кабинет министров, не думая о неудобных сделках. 36 процентов набрали они на выборах. При этом у "Форца Италия" и "Лиги" внутри коалиции почти одинаковое количество голосов. Это значит, кто будет премьером — Антонио Таяни, предложенный Сильвио Берлускони, или Маттео Сальвини — пока неизвестно.

"Результаты выборов являются огромным успехом для партии "Лига севера" и для нашего лидера Маттео Сальвини. Это исторический результат для нас, — подчеркнул вице-секретарь партии "Лига севера" Джанкарло Джиоретти. – У нас уже есть план работы, мы смотрим в будущее с большим спокойствием, безмятежностью и осознанностью. Мы знаем, что нам нужно делать".

Правые впереди, но первое место среди партий — у протестного "Движения пяти звезд". На юге, где кандидаты раздавали самые аппетитные обещания, у партии вообще рекордные показатели. "5 звезд", возглавляемые комиком Беппе Грилло, уже предупредили всех остальных политиков, что ничего в парламенте без их участия теперь происходить не будет. Но что они смогут в одиночку? Ведь объединяться с "5 звездами" никто не будет даже от безысходности. Об этом неоднократно заявляли и левые и правые кандидаты.

"Если эти результаты будут подтверждены, это станет триумфом для "Пяти звезд", настоящим апофеозом. Это показывает, насколько хорошо мы проделали свою работу. По сути, это означает, что теперь каждому придется вступить с нами в диалог. Вероятно, это будет первый раз, когда всем придется прийти и поговорить с нами", — заявил лидер партии "Движение пяти звезд" Алессандро Ди Баттиста.

Провалом на выборах эксперты уже назвали выступление левых. Маттео Ренци всю кампанию уговаривал избирателя подумать, но у Демократической партии лишь 20 процентов. После пяти лет у власти левые уходят в оппозицию, а Маттео Ренци, скорее всего, в отставку с поста секретаря партии. Именно к этому его начали призывать сразу после закрытия участков.

Такие результаты заставляют Италию нервно дожидаться окончательного подсчета голосов, даже полпроцента теперь имеют значение. Впереди длительные переговоры и сделки. Партиям, не набравшим большинства, чтобы избежать повторных выборов, придется идти на компромиссы.