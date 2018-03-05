На востоке Москвы совершено вооруженное нападение на аптеку

На востоке Москвы вооруженный мужчина вошел в аптеку и потребовал деньги у фармацевта, пишут "Известия".

По данным полиции, у налетчика в руках было ружье. Нападение произошло по адресу: улица Краснобогатырская, дом 79.

Злоумышленник объявлен в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.