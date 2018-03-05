В Подмосковье девушка погибла, попав под электричку

На юго-востоке Подмосковья девушка погибла, попав под колеса электрички.

Инцидент произошел на станции Совхоз. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, девушке на вид 20-25 лет. Она переходила пути в неположенном месте.

На месте работает оперативная группа полиции, устанавливается личность погибшей.

Ранее на станции Солнечная электричка сбила подростка, который переходил пути в неположенном месте. Он госпитализирован с травмами.