Новичок "Челси" в дебютном матче ни разу не коснулся мяча

Английский "Челси" в матче 29-го тура английской премьер-лиги на выезде проиграл лидеру турнира "Манчестер Сити" (0:1). В составе лондонской команды свой дебютный поединок в чемпионате Англии провел защитник "синих" Эмерсон Палмьери, перешедший в зимнее трансферное окно из итальянской "Ромы".

Футболист вышел на поле на 82-й минуте, заменив испанского игрока Педро. При этом примечательно, что за оставшееся время поединка он ни разу не смог коснуться мяча, о чем сообщает "Евроспорт.Ru".

Для подопечных итальянского наставника Антонио Конте поражение от "МанСити" стало вторым кряду в рамках премьер-лиги. Ранее "Челси" проиграл еще одной команде из Манчестера – "МанЮнайтед" (1:2).