Юниоры России выиграли биатлонный чемпионат мира с рекордом

В эстонском городке Отепя завершился чемпионат мира по биатлону среди юниоров. Красивую победу на турнире будущих звезд зимнего двоеборья одержала сборная России. Наши юниоры выиграли командный зачет первенства, повторив исторический рекорд по числу золотых медалей – 8 наград.

Всего россияне выиграли 15 медалей – кроме 8 золотых, еще 2 серебряные и 5 бронзовых, сообщает сайт Союза биатлонистов России. Рекорд нашей сборной по числу побед бы установлен в 2003 году, а в 2011-м наши юниоры поставили другое достижение, добившись 17 медалей чемпионата мира, из которых 7 были золотыми.