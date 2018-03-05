В Подмосковье задержаны уроженцы Средней Азии с 3 кг героина

В подмосковном Ступине по подозрению в продаже героина задержаны четыре человека, передает ТАСС.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, полицейские задержали четверых уроженцев Средней Азии в возрасте от 28 до 38 лет по подозрению в сбыте наркотических средств.

Во время обысков по местам их проживания полицейскими обнаружены и изъяты 55 свертков и четыре пакета с веществом темного цвета. Установлено, что изъятое — наркотическое средство — героин, общей массой около 2,5 кг.

По словам Петровой, также в автомобиле одного из подозреваемых было обнаружено еще 25 свертков с героином. Общий вес изъятых наркотиков составил почти 3 кг. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" УК РФ. Подозреваемые задержаны.