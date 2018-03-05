Шестая гумпауза: из Восточной Гуты снова никто не вышел

В Восточной Гуте террористы продолжают обстрелы жилых кварталов. Под контролем Российского центра по примирению враждующих сторон введена в действие шестая по счету гуманитарная пауза. В регионе силами российских военных созданы пункт пропуска, медпункт, а также лагерь для временного размещения вышедших из опасной зоны мирных жителей. Несмотря на то, что людей подробно информируют о маршрутах и правилах безопасного движения через гуманитарный коридор, покинуть анклав снова никому не удалось, передает телеканал "Россия 24".

Боевики заблокировали пути выхода и обстреливают их даже во время действия гуманитарных пауз. Населению не хватает питьевой воды, продуктов и медикаментов. Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации. Мирным жителям передают лекарства, еду и воду, российские врачи оказывают помощь раненым: среди которых много детей.

Как заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. "Не прекращаются ежедневные ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки по столице и ее окрестностям боевиками из Восточной Гуты выпущено 24 мины. Есть разрушения и пострадавшие".

Российский Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Сирии. Тем не менее, несмотря на принятые меры, в понедельник в очередной раз никто из мирных жителей не смог покинуть анклав.

Вооруженными формированиями заблокированы пути выхода из района. Коридор безопасности на дороге, ведущей к пункту пропуска в населенном пункте Мухайям аль-Вафетдин, и сам пункт пропуска постоянно обстреливаются боевиками из стрелкового оружия. При этом обстрелы не прекращаются и во время действия гуманитарных пауз.