Болельщики "Арсенала" спасли проведение матча с "Ахматом"

Тульский "Арсенал" в первом после возобновления чемпионата России матче чемпионата России на своем поле принимал грозненский "Ахмат". Однако из-за обрушившегося на регион снегопада проведение поединка находилось под угрозой отмены до последнего момента. Однако ради того, чтобы игра состоялась, на помощь клубу пришли болельщики туляков, которые приняли участие в уборке выпавшего снега. Об этом сообщил президент "Арсенала" Гурам Аджоев, который вместе с тем выразил им благодарность.

"Еще в 10 часов утра проведение матча было под вопросом из-за обрушившегося снегопада, – признается Аджоев, которого цитирует РИА Новости. – Однако благодаря нашим преданным болельщикам, а также работникам клуба и стадиона мы смогли совершить чудо, сделав условия проведения поединка практически идеальными. За состояние газона нам не стыдно, футболисты чувствовали себя на нем комфортно".

Напомним, что матч завершился победой "Арсенала" со счетом 1:0. Победный гол был забит уже в дополнительное время, однако он вызвал большие вопросы у представителей "Ахмата".