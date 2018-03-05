У Гребенщикова нет проблем с сердцем, он простудился

Как сообщили представители артиста в официальном сообществе "ВКонтакте", в воскресенье рок-музыкант Борис Гребенщиков перенес сильную простуду, информация о проблемах с сердцем недостоверна.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — отмечается в публикации.

Как сообщалось ранее, Борис Гребенщиков был госпитализирован с осложнениями после операции на сердце.