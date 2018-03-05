Сергей Ковалев: пока не думаю о третьем бое против Уорда

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев после победы над соотечественником Игорем Михалкиным отметил, что пока не знает имени своего очередного соперника. И сказал, что не думает на тему третьего матча-реванша с Андре Уордом.

Как уже сообщали Вести.Ru, Ковалев дважды проиграл Уорду, утратив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и WBO. Затем американец был лишен последнего звания и Ковалев в бою с украинцем Вячеславом Шабранским вернул его себе.

"Я всегда готов к бою за большие деньги, — цитирует российского полутяжа Boxingscene.Com. – Читал в интернете, что следующим моим соперником может стать Баду Джек, если он победит Адониса Стивенсона. Но я пока по этому поводу сказать ничего не могу".

"Третий бой с Уордом? И об этом я сейчас не думаю. Просто я хочу драться в боях, которые хотят увидеть фанаты бокса, которые нужны им и мне. Просто потому, что я люблю бокс. А имя соперника для меня – дело второе", – сказал Ковалев.