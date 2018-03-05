"Оскар-2018": без скандалов, сенсаций и черных платьев

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Оскар-2018 2 часа назад
"Оскар-2018": без скандалов, сенсаций и черных платьевЧитайте нас в Telegram
В Голливуде раздали главные призы Американской киноакадемии — "Оскары". В отличие от прошлого года обошлось без путаницы с объявлением главной номинации "Лучший фильм". Его ожидаемо получила лента "Форма воды".
Вопреки ожиданиям красная ковровая дорожка не превратилась в подиум для всех оттенков черного. Голливуд, конечно, осуждает Харви Вайнтшейна, но отказываться от ярких нарядов ради мрачного цвета всех обиженных женщин, что объединились под хэштегом #MeToo, актрисы не стали. На Дженнифер Лоуренс было золотое платье от Dior, на Марго Робби — белоснежное от Chanel. Эллисон Дженни — в ярко-пурпурном.
Самого Вайншейна, с которого все началось, на церемонии, конечно, не было. Проходная "фабрики грез" для него навсегда закрыта после изгнания из киноакадемии. Зато в Голливуде установили его скульптуру. Продюсер сидит в халате на кушетке, через которую, по замыслу авторов, и пролегал женский путь к кинославе, и держит в руках статуэтку. Впрочем, к "Оскару", в отличие от Вайншейна, претензий пока нет.
"Оскар" – самая любимая и уважаемая фигура в Голливуде. И вот почему: он держит руки на виду, никогда не скажет грубого слова, и пенис у него отсутствует", — сказал ведущий премии Джимми Киммел. Пошутил комик и над самим собой. Заранее предупредил номинантов, чтобы не вскакивали с мест, услышав свое имя. В прошлом году Киммел оскандалился, перепутав конверты. Он ошибочно назвал победителем мюзикл "Ла-Ла Лэнд", а не утвержденный киноакадемиками "Лунный свет".
На этот раз обошлось без сюрпризов. Всех обошла картина Гильермо дель Торо "Форма воды", а сам он стал лучшим режиссером. "Я иммигрант, как и многие из вас. Последние 20 лет я живу в нашей стране. Я думаю, что самое лучшее, что делает наша индустрия – она стирает границы, несмотря на то, что мир пытается сделать их более явными", — сказал он, получая статуэтку.
Лучшим актером назвали Гарри Олдмен за роль Черчилля. Лучшую актрису по традиции должен был награждать прошлогодний победитель мужской номинации, но Кейси Аффлек остался смотреть девяностую церемонию вручения "Оскара" дома по телевизору. Его, как и некоторых других знаменитостей, вслед за Вайншейном также обвинили в домогательствах. Так что статуэтку Фрэнсис Макдорманд получила из женских рук Дженнифер Лоуренс и Джоди Фостер, которая вышла на сцену на костылях.
В номинации "Лучший иностранный фильм" нашу страну представляла картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь", но награды не получила. Дали чилийскому фильму "Фантастическая женщина" с трансгендером в главной роли. Лимит на Россию в до предела политизированном Голливуде исчерпала документальная лента "Икар" о бывшем главе московской антидопинговой лаборатории.
Получая свою статуэтку, режиссер Брайан Фогель назвал сбежавшего в Америку Григория Родченкова бесстрашным человеком, который говорит правду. Сам человек, прячущийся даже от журналистов за темными очками и наслоениями ботокса, на голливудской сцене, впрочем, так и не появился.
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