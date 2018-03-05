Мария Шарапова покинула Топ-50 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова потеряла свои позиции согласно обновленному рейтингу Женской теннисной ассоциации (WTA). Ранее россиянка располагалась на 48-й строчке рейтинга, однако в новой версии она опустилась на пять позиций и, таким образом, покинула Топ-50 лучших теннисисток по версии WTA. Теперь Шарапова занимает 53-е место.

Отметим, что лучшей среди представительниц России является Дарья Касаткина, которая занимает 11-ю строчку. Еще одна российская теннисистка Анна Блинкова аналогично Шараповой опустилась за пределы топ-50, сменив 43-позицию на 51-ю.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло – лидером продолжает оставаться Каролин Возняцки из Дании.