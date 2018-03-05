Фернандо Алонсо будет совмещать гонки в "Формуле-1" и в серии WEC

Экс-чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо параллельно с продолжением карьеры в формулической команде McLaren, будет в этом сезоне выступать в серии чемпионата планеты по автогонкам на выносливость (WEC) в составе японской "конюшни" Toyota.

При этом испанец сказал, что готов к сезону, в котором будет гоняться едва ли не каждый уикенд, и не беспокоится из-за повышенной занятости: "Я ведь пока не поседел (смеется). Серьезно, физически со мной все в порядке. Да, десять лет назад пройти такое испытание было бы очень сложно или вообще невозможно. Это было бы ошибкой. Но сейчас я на сто процентов уверен в том, что справлюсь".

"С учетом всех моих знаний о "Формуле-1" и других гоночных сериях, даже знаний об особенностях логистики и путешествий, сейчас я готов. Именно поэтому раньше никто не решался пройти такую программу. Потому что это почти невозможно. Только в определенный момент карьеры – например, как у меня сейчас, – это становится возможным", — считает Алонсо.

"В этом году мне будет важно проработать каждую деталь, – цитирует Алонсо Grandprix.Com. – Теперь мой год должен быть расписан по часам, чтобы к ноябрю я мог подойти к последним гонкам сезона в хорошей форме".

Стоит заметить, что гоночный директор McLaren Эрик Булье в свою очередь отказался комментировать такое совмещение своего ведущего пилота, однако признал, что Алонсо действительно хочет выступать в гонках как можно чаще. При этом Булье отметил: "Для начала в календарях есть совпадения, поэтому Фернандо не сможет провести полный сезон".