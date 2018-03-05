На МКАД столкнулись четыре автомобиля

Серьезное ДТП произошло на столичной Кольцевой автодороге. На 53 километре шоссе столкнулись сразу четыре автомобиля, сообщают РИА Новости. Пострадали 2 человека.

Судя по всему, причиной аварии стала плохая видимость из-за идущего вторые сутки в Москве снега.

Несмотря на столь масштабное столкновение, серьезных пробок на 53 километра МКАД (это запад, район Сколкова и Троекуровского кладбища) пока не наблюдается. На месте происшествия работает полиция.