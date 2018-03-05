Москву снова укрыли полуметровые сугробы

Начало весны в столицы выдалось аномальным: за ночь сугробы выросли с 42 до 55 сантиметров.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре столицы, за неполные двое суток в городе выпало 13 сантиметров осадков или чуть менее 40% месячной нормы, которая в марте составляет 34 сантиметра. А максимальная высота сугробов в столице этой зимой была зафиксирована 5 февраля и составляла 55 сантиметров. За два дня снегопада тогда выпало 125% февральской нормы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что город будет функционировать в нормальном режиме, но могут возникнуть проблемы с вывозом снега, так как в столице просто "нет снегоплавильных мощностей и даже теоретически создать их не предоставляется возможным".

Похоже, зима испытывает нас на прочность: очередной снегопад в Москве. В первую очередь расчистим дороги, чтобы обеспечить работу общественного транспорта. Затем тротуары и парковки. https://t.co/JkKzxAMYSA — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 4 марта 2018 г.

В свою очередь заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что работы по уборке снега продлятся до субботы. А по прогнозу 7-8 марта ожидается новый снегопад.