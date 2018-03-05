Киднеппинг по-волгоградски: пропавшую 5 дней назад девочку нашли живой

Завершились поиски 11-летней Анны Выпрецкой, девочка найдена живой в одном из жилых домов Камышина под Волгоградом, передает ТАСС.

Как сообщили в понедельник в пресс-службе областного МВД, в ходе поисковой операции полицейские обнаружили без вести пропавшего ребенка. 11-летняя Анна Выпрецкая найдена живой сотрудниками сводного отряда в ходе поквартирного обхода одного из жилых домов. По данным полиции, в квартире ребенка удерживали насильно, это было похищение.

ЧП произошло в городе Камышине в 200 км от Волгограда. Утром 1 марта девочка пошла в школу, которая находится в 150 метрах от ее дома, однако до учебного заведения не дошла. В поисках пропавшего ребенка были задействованы силы областных управлений МЧС, МВД, Росгвардии, привлечены волонтеры.

По факту исчезновения школьницы следствием было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".