В Оренбургской области детям преподает репетитор-душительница

Прокуратура заинтересовалась видео с оренбургской учительницей, которая душит детей.

В Интернете появился видеоролик, на котором видно, как репетитор издевается над учениками. За малейшую провинность женщина оскорбляла детей, била и душила.

Как сообщает "Интерфакс", прокуратура начала проверку по данному факту. Сотрудникам ведомства совместно с полицией и министерством образования региона предстоит установить местонахождение педагога. По предварительным данным, женщина живет или работает в Беляевском районе области.

Вместе с тем в местных СМИ отмечают, что запись был сделана еще в 2016 году. Кроме того, есть сомнения в том, что дело происходит именно в Оренбургской области.