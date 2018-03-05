Российские юниоры завоевали серебро чемпионата мира по шорт-треку

На завершившемся в Польше юниорском чемпионате мира по шорт-треку российские спортсмены завоевали серебряные медали в эстафете. За Россию выступали Сергей Милованов, Владимир Москвичев, Павел Ситников и Константин Ивлев, которые преодолели дистанцию за 4 минуты 10,625 секунды.

Победу же в мировом первенстве праздновали спортсмены из Японии. Их результат составил 4 минуты 01,417 секунды. Замкнули же тройку призеров голландские шорт-трекисты (4.15,319).