Неопытные воры на протяжении месяца пытались подорвать один и тот же банкомат в Москве

Пара познакомившихся в колонии москвичей предприняла несколько попыток подорвать банкомат на северо-западе города, но все они оказались безуспешными. Прыть подозреваемые продемонстрировали во время задержания, вознамерившись скрыться на машине, но в итоге протаранив блокировавший им дорогу автомобиль, сообщили в столичном управлении МВД.

Последнюю вылазку подельников, совершенную ранним утром 13 марта, сняла камера наблюдения. Злоумышленники пытались подорвать банкомат, закачав в него газ через купюроприемник, но ожидаемого хлопка не последовало, так что мужчины остались с пустыми руками. Перед этим они, как позже выяснилось, на протяжении месяца несколько раз примерялись к тому же банкомату, но успеха не достигли.

Во время задержания, когда бойцы Росгвардии били стекла машины, водитель попытался скрыться с места, но врезался и свернул дверь перегородившего дорогу автомобиля. На допросе 37- и 38-летний задержанные, ранее уже судимые за кражу и вымогательство, признали свою вину, им грозит до пяти лет по статье "Кража".