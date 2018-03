В гандбольной Лиге чемпионов вратарь отразил семь пенальти за тайм

Вратарь гандбольного клуба "Скьерн" Тибор Иванишевич в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против украинского "Мотора" семь раз спас ворота датчан после бросков с семиметровой отметки. Сербский голкипер помог своему клубу одержать победу с разницей в семь мячей – 33:26. При этом отметим, что все броски голкипер отразил в течение одного игрового тайма.

Have you ever seen anything like this? We sure haven't. Tibor Ivanisevic saved a total of seven penalty shots for @SkjernHaandbold in the #veluxehfcl #motw, and made sure another hit the crossbar as well pic.twitter.com/PpqRzeaE9w