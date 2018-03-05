Велогонщика Уиггинса обвиняют в намеренном применении допинга

Британскому велосипедисту Брэдли Уиггинсу предъявлены обвинения в употреблении допинга на самом высоком политическом уровне. На спортсмена ополчились парламентарии его страны, которые считают, что гонщик намеренно использовал запрещенные препараты, используя предлог о нездоровье.

Уиггинса обвинили в намеренном применении допинга в 2012 году при подготовке к престижной шоссейной веломногодневке "Тур де Франс", которую он в итоге выиграл, сообщает ТАСС. В докладе парламента Великобритании отмечается, что Уиггинс использовал кортикостероиды, в частности, триамцинолон не по медицинским показателям, а для того, чтобы привести к идеальной пропорции соотношение веса и силы перед гонкой.

Препараты внесены в список терапевтических исключений для спортсмена, однако британский парламент утверждает, что Уиггинс применял вещества ради повышения спортивных результатов, а не с целью лечения.

Сам Уиггинс утверждает, что является аллергиком. Чтобы успешно выступать, ему необходимо подавлять симптомы болезни. Но вместо того чтобы принимать различные легальные препараты, он трижды получал с помощью своей команды Sky Team разрешение на инъекции триамцинолона. Это мощный кортикостероид, способный улучшать результаты спортсмена. Все три раза Уиггинс получал TUE прямо перед выступлениями на крупнейших гонках сезона.