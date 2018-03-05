Чемпионат мира-2018: решение о видеоповторах пока не принято

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино сообщил журналистам, что окончательное решение об использовании технологии VAR – видеоповторов для определения спорных моментов игры, — на чемпионате мира 2018 года, что пройдет в России, будет принято 16 марта.

"На сегодняшний день видеоповторы являются частью футбола, — цитирует президента ФИФА телеканал ВВС. – Мы надеемся на благоприятное решение в этом вопросе, потому что мы очень позитивно относимся к VAR. Я бы сказал фанатам, игрокам и тренерам, что это окажет положительное влияние на игру".

По словам Инфантино, результаты специальных исследований показывают, что из почти 1000 матчей, которые были частью эксперимента, уровень точности увеличился с 93% до 99%. "Это почти идеально", – сказал Инфантино.

Ранее использование видеоповторов в судействе было официально одобрено на ежегодном общем собрании ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение футбольных правил. Некоторые источники поспешили объявить, что VAR получила "гражданство" на чемпионате мира-2018. Однако, ФИФА еще не приняла окончательного решения, пояснил Инфантино.