Против "Мегафона" и МТС возбуждены дела за неотмену внутреннего роуминга

За неисполнение предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении ПАО "МТС" и ПАО "Мегафон", передает "Интерфакс".

Как сообщили в ФАС, дела возбуждены в связи с тем, что отчеты операторов об отмене внутрисетевого роуминга не соответствуют требованиям предупреждений ведомства.

"Установлено, что предложенная операторами "большой тройки" стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно", — отмечается в сообщении ФАС.

ФАС ранее выдала операторам предупреждения об устранении экономически и технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы домашнего региона. Операторы обязаны были пересмотреть тарифные планы и ликвидировать необоснованную разницу в ценах на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Отмечается также, что устранение разницы в тарифах при этом не должно стать причиной ухудшения положения абонентов.

Замруководитель ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что МТС не только не улучшает, а ухудшает условия потребления услуг связи в поездках по России. Он заявил, что оператор продолжает взимать 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета за пределами домашнего региона в поездках по России при этом вводит необоснованно высокую плату за входящие звонки "из дома" на тарифных планах, которые ранее такой платы не предусматривали.

"Так как предупреждения не исполнены, ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС и "Мегафона" дел о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления нарушения, возможна выдача предписания о перечислении в бюджет дохода, полученного в результате нарушения антимонопольного законодательства", — отметил Голомолзин.