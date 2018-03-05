Автомобиль "запрыгнул" на балкон жилого дома в Сочи

Потерявший управление на скользкой после дождя дороге водитель заехал на балкон первого этажа в Сочи, но не смог удержаться и там — протаранив ограждение, отечественный автомобиль слетел вниз, ударил другую машину и перевернулся. Очевидцы сняли на видео последствия странного ДТП.

Авария произошла в воскресенье днем на Виноградной улице курортной столицы России. По предварительной версии, водитель не совладал с управлением подотчетным "Москвичем": при попытке вписаться в проезд машину повело, да так, что она оказалась на балконе первого этажа. Впрочем, задержаться тут ей было не суждено — свернув металлические ограждения, она рухнула вниз и завалилась на бок.

Улица оказалась перекрыта, поскольку под удар попал и припаркованный на обочине автомобиль. Сам водитель "Москвича" сбежал с места аварии.