В России будут награждать за наставничество

В России утвержден знак отличия "За наставничество", им будут награждать лучших наставников молодежи из числа работников промышленности, сельского хозяйства, транспорта, врачей, работников культуры, учителей и других работников образовательных организаций, инженерно-технических работников.

Указ об учреждении награды подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Знак будет выполнен из серебра с позолотой, он представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображено восходящее солнце, на фоне лучей расположены символические изображения атома, книги, шестеренки, циркуля и лиры серебристого цвета, сообщает "Интерфакс".

На обратной стороне награды – надпись "За наставничество" и номер знака отличия.