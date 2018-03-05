Дочь Спартака Мишулина продолжит бороться за честь отца, невзирая на травлю

Дочь Спартака Мишулина продолжит бороться за честь отца, невзирая на травлюЧитайте нас в Telegram
Несмотря на то, что суд отказал в удовлетворении иска о защите чести и достоинства, который был подан семьей Спартака Мишулина к актеру Тимуру Еремееву (утверждающему, что он — внебрачный сын народного артиста России), точку в этой громкой истории, наверное, ставить рано.
Карина Мишулина пыталась доказать, что ее отца оклеветали, но проиграла суд. Однако она заявляет, что будет подавать апелляцию. "У нас безосновательно отклонялись все ходатайства, отклонялись очень важные свидетельства, — говорит дочь артиста. — У нас весь стол был усыпан документами, подтверждающими факты, но это все оказалось "не имеющим отношения к делу".
При этом, говорит Карина, со стороны Еремеевых "не было предоставлено ничего, кроме каких-то контрамарок без мест в театр Сатиры".
Тем временем, сама она была вынуждена уволиться из театра Сатиры, и ее по-прежнему травят в соцсетях, а вот Тимур Еремеев празднует победу: с каждым днем появляется все больше свидетелей романа его матери с народным артистом Спартаком Мишулиным.
Даже те, кто ранее уверял, что у Мишулина не было никакого сына, сейчас заявляют обратное. Так, например, внезапно в суде продюсер Марк Рудинштейн заявил, что был свидетелем знакомства Спартака Мишулина и матери Тимура Еремеева.
По его словам, это произошло, когда он был администратором во время съемок одного из фильмов великого актера. Однако дочь Мишулина опровергает эти слова. Она заявила, что единственный раз, когда Рудинштейн попробовал быть администратором у Спартака Васильевича, то бросил актеров и исчез, не заплатив.
Бывший адвокат Карины Мишулиной, со своей стороны, говорит: не так важно, сын ли актера Тимур Еремеев, сколько то, что этой классической PR-кампанией "актер в простое" вторгся в мир семьи и задел чувства людей, которые его не трогали.
Как сообщалось ранее, единственным доказательством родства Спартака Мишулина и Тимура Еремеева стало исследование ДНК на отцовство. Однако его результаты, по мнению экспертов, могут быть ошибочны или сфальсифицированы.
О новом витке этой резонансной истории, как Карина Мишулина намерена бороться за восстановление чести своего отца, и каковы аргументы тех, кто поддерживает Тимура Еремеева, в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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