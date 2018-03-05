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5 марта 201821:46

100 лет возвращению статуса столицы: Владимир Спиваков дает юбилейный концерт
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Знаменитый маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр в ближайшую субботу, 10 марта, в Московском международном Доме музыки дают концерт в честь 100-летия возвращения Москве статуса столицы.

Концерт пройдет в рамках абонемента "Шедевры на все времена №1". Солист – Нарек Ахназарян, виолончель (Армения). Дирижер – Владимир Спиваков. В программе: "Ромео и Джульетта", увертюра-фантазия и "Вариации на тему рококо" для виолончели с оркестром Чайковского, Симфония №9 ми-бемоль мажор и Сюита №2 для джаз-оркестра Шостаковича.

В этот вечер прозвучат сочинения российских композиторов, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Москвой. Имя Петра Ильича Чайковского носит Московская консерватория, с открытием которой в 1866 году началась его преподавательская деятельность. Имя Чайковского присвоено также концертному залу Московской филармонии. В Москве были созданы многие произведения композитора, и одним из первых сочинений стала увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" по пьесе Шекспира. Дмитрий Дмитриевич Шостакович переехал в Москву в годы Великой Отечественной войны, окончание которой было ознаменовано в его творчестве созданием Девятой симфонии. Через три плодотворных десятилетия композитор нашел свое последнее прибежище на Новодевичьем кладбище.

С Национальным филармоническим оркестром России под управлением Владимира Спивакова выступит виолончелист-виртуоз Нарек Ахназарян. Музыкант сотрудничает с ведущими оркестрами и дирижерами, выступает в крупнейших залах мира, а международную известность он приобрел после блестящей победы на XIV Международном конкурсе имени Чайковского в 2011 году. Газета Daily Telegraph охарактеризовала его игру как "удивительное сочетание техники и музыкальности", а Washington Post отозвалась о нем как о "зрелом феномене".

Начало концерта – в 19:00, 10 марта, Светлановский зал ММДМ (категория – "6+").

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