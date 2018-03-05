На конкурсе "Мисс Земля" Россию представит 23-летняя нижегородка

На международном конкурсе красоты "Мисс Земля", который пройдет на Филиппинах осенью 2018 года, Россию представит обладательница титула "Мисс Нижний Новгород" и одна из лауреаток конкурса "Краса России" 23-летняя Дарья Картышова.

Как сообщили организаторы мероприятия "Мисс Нижний Новгород", Дарья стала лучшей в конкурсной номинации, впечатлив всех своей подготовкой, нарядами и дружелюбием.

Девушка получила почетный титул "Мисс Земля" на конкурсе "Краса России", завершившемся в Сочи. В ее "Инстаграме" много фотографий, где Дарья позирует на фоне природных красот.

🐒🌴 Публикация от dashulika (@dashulika) Янв 12, 2018 в 9:19 PST

Своими впечатлениями и эмоциями от победы она поделилась в комментарии программе "Вести. Приволжье".

Конкурс "Мисс Земля" ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН с целью обратить внимание к проблемам экологии.