Медиков сборной России по биатлону не пустили в страну после соревнований

Медицинский персонал юношеской сборной России по биатлону не смог с первой попытки вернуться в страну после возвращения с соревнований в эстонском городе Отепя. Сообщается, что врачи российской команды провели на таможне порядка шести часов, после чего их развернули обратно.

"Объяснить произошедшее непросто, и ситуация выглядит достаточно странно, — приводит слова руководителя медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константина Бойцова РИА Новости. – Со стороны Эстонии не возникло никаких вопросов в отличие от российской таможни. Врачей спросили почему ими не были задекларированы медикаменты. В итоге долго писались бумаги, несколько раз вносились правки. Началось все это еще до 22 часов вечера и продлилось до четырех утра, после чего их и развернули обратно в Эстонию. Теперь ящики с медикаментами хранятся там, а врачи вернулись в Россию".

"Завтра уже будут разбирательства, будем думать, как дальше поступать. Знаю, что с аналогичными проблемами на этом участке столкнулись и спортсмены сборной России, которые ехали на утро следом за медицинским персоналом. На моей памяти такое случается в первый раз, поэтому в голове это пока не укладывается. Очень надеюсь на то, что будут предприняты какие-то меры. Страшно подумать, что это может стать тенденцией".

Напомним, что юниорская сборная России одержала победу на чемпионате мира по биатлону. Российские биатлонисты завоевали 15 медалей, из которых восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых.