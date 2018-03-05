Американец установил мировой рекорд по хлопанью в ладоши. Видео

26-летний американец Илай Бишоп установил мировой рекорд по хлопанью в ладоши. Мужчина может осуществлять 18 хлопков в секунду (1020 в минуту). Чтобы достичь столь впечатляющих результатов, Бишопу пришлось использовать специальную технику и тренироваться более трех лет, сообщает Herald Times.

Представители YouTube-канала The Slow Mo Guys опубликовали замедленное видео, в котором запечатлено, каким образом Бишопу удается двигать руками с такой большой скоростью.

Бишоп перемещает ладони параллельно друг другу и во время каждого движения делает по два хлопка.

Илай Бишоп – скрипач. Он играл в одной из самых популярных в мире джаз-команд, Оркестре Уинтона Марсалиса, а навыки хлопанья в ладоши развивал между репетициями и концертами.

На счету Бишопа несколько мировых рекордов в этой области, первый из них он установил в 2014 году.