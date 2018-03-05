Сугробы на улицах и вальс на внедорожнике: синоптики обещают Москве новые снегопады

В ближайшие часы дорожная ситуация в Москве может резко ухудшиться, в городе не исключены внушительные пробки, а также рост числа мелких аварий. Водителей призывают отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный. В столице идет большая уборка: коммунальщики устраняют последствия мощного снегопада, прошедшего в выходные. Полностью расчистить улицы обещают только к субботе.

Метель и десятиградусные морозы в начале марта некоторым неожиданно оказались по душе. Автолихач на брутальном внедорожнике закружился в снежном вальсе после вчерашней вьюги. Подмигивая фарами, джип сделал несколько кругов с заносами на заснеженной площадке.

В Москве настоящая зима, ничто не напоминает о том, что на календаре весенний месяц — март. По обочинам дорог сугробы, а последствия прошедшего в Москве обильного снегопада не могли не сказаться на дорожном движении.

Утром МКАД оказался парализованным из-за крупной аварии — столкнулись сразу семь машин в районе Минского шоссе. Движение застопорилось на три полосы. А в районе Волоколамского шоссе, опять таки на МКАДе, машины двигались со скоростью не больше трех километров в час. На Большой Черкизовской этим утром тоже были заторы: там "КамАЗ" столкнулся с иномаркой.

К обеду понедельника движение в городе нормализовалось. Пробки были лишь в центре — Кремлевская и Софийская набережные, Большой каменный мост. Заторы там и сейчас.

Снегопад в эти выходные стал рекордным за минувшие 68 лет — за два выходных выпало 40 процентов месячной нормы — и добавил головной боли сотрудникам коммунальных служб, которые работают в круглосуточном режиме. Так же, как и снегоплавильные пункты: им пришлось принять больше миллиона кубометров снега, вывезенного из Москвы за выходные.

"В сутки в среднем мы плавим где-то около тысячи, может быть, чуть больше тысячи кубометров", — рассказал мастер снегоплавильного пункта Сергей Артюшин.

То белыми хлопьями, то изредка срываясь, шел снег и сегодня всю первую половину дня. И синоптикам порадовать москвичей пока нечем: даже 8 марта обещают снегопад.

"Сильных морозов мы не ждем, но и на тепло рассчитывать не стоит. Преобладающее значение дневных температур будут на уровне минус 3 — минус 8 градусов. При этом ожидается облачная погода с прояснениями, местами с небольшим снегом", — рассказала ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Елена Волосюк.

И к вечеру столбик термометра опустился еще ниже. Предстоящая ночь станет самой холодной на этой неделе: будет минус 20. Так что автолюбителям завтра утром снова можно пересаживаться на общественный транспорт — ожидается гололедица.