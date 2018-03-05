Плеснувшего водой в Собчак выгнали из Мосгордумы и будут судить

Административное дело о мелком хулиганстве возбудили против мужчины, напавшего на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак.

Об этом со ссылкой на сообщение московского главного управления МВД передает РИА Новости.

Речь идет об уроженце Северной Осетии Алане Дзуцеве, который 4 марта 2018 года около дома № 40 по Ленинградскому проспекту вылил Собчак на голову стакан воды, крикнув, что это ей за Владимира Жириновского.

Студент одного из столичных вузов, Дзуцев стажировался в Мосгордуме в качестве помощника его главы Алексея Шапошникова.

Шапошников принес извинения Собчак за действия молодого человека. Позднее в Мосгордуме заявили, что он больше там не стажируется.

Свои извинения Собчак принес и мэр Москвы Сергей Собянин, позвонив ей лично.

В своем Instagram Собчак написала, это вызывает у неё глубокое уважение и это говорит о том, что высшие чиновники страны "начали осознавать, что беззаконная и хулиганская травля деятелей оппозиции — нечто ненормальное, несовместимое со статусом цивилизованной страны".

В ходе телевизионных дебатов на канале "Россия 1" Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал ее оскорблять, и тогда она вылила на оппонента стакан воды.