"Спартак" сыграет перенесенный матч Кубка России с "Крыльями" в начале апреля

Российский футбольный союз (РФС) назвал дату заключительного матча 1/4 финала Кубка России между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком". Команды сыграют перенесенный поединок 4 апреля. Игра состоится в Самаре. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Напомним, что изначально поединок был запланирован на 28 февраля. Однако из-за морозной погоды было принято решение о переносе матча на более позднюю дату. На момент замера температуры на стадионе "Металлург" в Самаре столбик термометра показывал минус 17 градусов. По рекомендации Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) командам не рекомендуется играть в футбол, если температура составляет ниже минус 15-ти градусов.

Отметим, что остальные матчи четвертьфиналов Кубка страны состоялись. Победителями в них стали ярославский "Шинник", курский "Авангард", а также "Тосно" из Ленинградской области.