Большой театр, соборы Кремля и дом Пашкова: в Москве наградили почетных реставраторов

Большой театр, соборы Кремля и дом Пашкова: в Москве наградили почетных реставраторовЧитайте нас в Telegram
Они разгадали главную тайну фасада Большого театра, работали над воссозданием Храма Христа Спасителя, возрождали соборы Московского Кремля и знаменитый дом Пашкова. В столице наградили почетных реставраторов города. В этом году звание присвоено восьми лучшим специалистам, на счету которых сотни спасенных памятников.
Работу над реставрацией Большого театра химик-технолог Антонина Густова считает одной из самых важных в своей профессиональной карьере. Задача была не простой, но захватывающей. Чтобы узнать из каких материалов изначально строили здание, какие использовали краски, пришлось провести множество экспертиз и погрузиться в исторические архивы. Не нашлось там лишь одного — конкретного описания цвета фасада. Образцов для решения загадки тоже не сохранилось.
"Все пробы, которые отбирали, давали какой-нибудь светло-желтый или более насыщенный желтый цвет. А вот песчаного цвета мы не могли найти", — рассказывает она.
Большую тайну Большого театра помог раскрыть случай. На северной части фасада были пристройки, за которыми реставраторы обнаружили нетронутую временем часть стены со старой краской.
"Там остались русты, скажем так, без расчистки. Потому что любой ремонт — это расчистка, и мы теряем очень много слоев. Там наконец нашли этот заколдованный песчаный цвет, в который сейчас окрашен Большой театр", — говорит Антонина Густова.
Коллега Густовой Александр Данилин о почти четырех годах работы, но уже над другим памятником — Храмом Христа спасителя, — готов рассказывать часами. Главный колокол весом в 30 тонн устанавливали с большой осторожностью. Так же, как и укладывали мрамор на большой высоте.
"Эти блоки крепились, подавались башенным краном. Монтаж производился с колес практически. Приходили машины, разгружались, и эти камешки, как кирпичики, складывались и создали этот узор", — вспоминает Александр Данилин.
Храм воссоздавали тысячи людей. Работали не покладая рук, в три смены. И как сейчас уверяют историки, он — почти стопроцентная копия разрушенного. Отличия незначительные — лишь в некоторых материалах.
"Храм выполнен из более современных материалов. Если говорить об облицовке храма, она была белокаменной практически вся. Сейчас мраморная облицовка — то есть, более богатая", — говорит москвовед Елена Ниганова.
Ежегодно в Москве реставрируют около 200 объектов культурного и исторического значения. За семь лет — больше тысячи. Только на счету Александра Данилина еще Кремль, Успенский собор и легендарный дом Пашкова.
Дом Пашкова считается одним из самых красивых зданий в столице. Во время Московского пожара 1812 года оно очень сильно пострадало и было затем восстановлено. Но то, что строение сохранилось до наших дней в таком виде — заслуга реставраторов. Работы проводились в четыре этапа и продлились много лет.
Внутри усадьбы — книжные хранилища и читальные залы. Сейчас в них установлена система микроклимата и автоматические стеллажи. И это — один из тех случаев, когда реставраторам удалось и сохранить первозданность, и внедрить современные технологии.
Большой Москворецкий и Чугунный мост — это уже работы реставратора Татьяны Борисовой. Она, как и восемь лучших специалистов отрасли, главной задачей которых является сохранность того, что оставили предки, сегодня получила звание почетного реставратора.
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