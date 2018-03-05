Путин: Россия заработала на торговле оружием более 15 миллиардов долларов

В 2017 году Россия поставила за рубеж оборонной продукции на сумму более 15 миллиардов долларов. Тем самым страна в очередной раз доказала, что по праву лидирует на мировом рынке оружия, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Президент добавил, что экспорт стабильно растет уже третий год, даже несмотря на "жесткие неконкурентные условия", в которых оказались российские поставщики, пишет агентство ТАСС.

Также в прошлом году удалось подписать несколько новых контрактов на 16 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем в 2016 году. А общий портфель заказов на российское оружие – 45 миллиардов долларов.

Напомним, что в 2015 году экспорт оборонной продукции принес в казну России 14,5 миллиардов долларов, а в 2016 году – уже более 15 миллиардов.