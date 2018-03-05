В Пушкинском музее готовят масштабную выставку голландской живописи

Шедевры голландской живописи XVII века, среди которых полотна Рембрандта и Вермеера, будут представлены на выставке в Москве. Она откроется 28 марта в Музее имени Пушкина. Столичной публике покажут более 80 уникальных творений — картины и рисунки из частного собрания американского миллиардера Томаса Каплана. Его коллекция уже побывала в музеях Парижа и Шанхая, и вот теперь впервые прибудет в Россию.

"Мы таким образом рассказываем о коллекционере и рассказываем об искусстве, столь любимом всеми, о золотом веке голландского искусства, начиная от Рембрандта и заканчивая многими другими — его учителями, его учениками, художниками, которые жили в это время, объединенными понятием "Лейденская школа", — говорит директор ГМИИ имени А.С.Пушкина Марина Лошак.

Выставка в Москве продлится до 22 июля. Затем полотна отправятся в Санкт-Петербург, и с 5 сентября их можно будет увидеть в Эрмитаже.