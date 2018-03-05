"Авангард" устроил разгром "Салавату" во втором матче Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стартовали вторые матчи плей-офф Восточной конференции. Омский "Авангард" на выезде в Уфе встречался с местным "Салаватом Юлаевым". После драматичного первого поединка противостояния омичи смогли сравнять счет в серии благодаря разгромной победе – 7:2.

Подопечные Германа Титова открыли счет в первом периоде благодаря усилиям Андре Петерссона. Примечательно, что уже через девять секунд гости смогли удвоить свое преимущество, когда шайбу забил Ансель Галимов. Во середине же второго периода Петерссон оформил свой второй гол – 3:0.

Однако уфимцы достаточно быстро вернулись в игру, когда за минуту сократили счет до минимального, когда отличились Григорий Панин и Владимир Ткачев. Впрочем, через 47 секунд Петр Хохряков вновь увеличил разрыв своей команды до двух шайб, после чего забивали исключительно гости – Михаил Фисенко и Семен Кошелев, а Петерссон и вовсе оформил хет-трик -7:2, счет в серии сравнялся (1:1). Противостояние переезжает в Омск.

Следующий поединок команд пройдет 7 марта.

Еще в двух матчах Восточной конференции "Трактор" на домашнем льду крупно обыграл "Нефтехимик" (4:1), поведя в серии со счетом 2:0, а "Автомобилист" после поражения в первом матче серии с "Магниткой" отпраздновал успех со счетом 2:1 во втором. Счет в серии 1:1.