Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственны

Тема:
Послание Федеральному Собранию 4 часа назад
5 марта 201819:52
Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственныЧитайте нас в Telegram
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали безответственными заявления президента России о новом оружии, которым располагает Россия.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома, разговор Трампа и Мэй состоялся в минувшее воскресенье.
Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает.
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