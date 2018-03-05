Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственны

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвали безответственными заявления президента России о новом оружии, которым располагает Россия.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Белого дома, разговор Трампа и Мэй состоялся в минувшее воскресенье.

Владимир Путин в Послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Это ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие. При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает.