В Донецке произошел взрыв: есть жертвы

В центре Донецка взорвался легковой автомобиль, водитель погиб.

Об этом РИА Новости рассказал источник в силовых ведомствах самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По словам собеседника агентства, тело мужчины лежит возле автомобиля, стекла которого выбиты взрывом, дверь со стороны водителя – повреждена. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Движение на этом участке перекрыто.

В результате инцидента пострадал еще один человек. Он экстренно отправлен в больницу.