Макрон обсудил с Путиным гуманитарную ситуацию в Сирии

Париж запросил телефонный разговор с Москвой. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 марта ситуацию в Сирии, ликвидацию в этой стране очагов терроризма и шаги по обеспечению долгосрочной нормализации.

Макрон и Путин подчеркнули важность последовательного выполнения положений резолюции Совета Безопасности ООН 2401. Среди них эвакуация мирных жителей из районов боевых действий, обеспечение гуманитарного доступа в Восточную Гуту и другие регионы Сирии, а также оказание медицинской помощи пострадавшему населению, сообщает пресс-служба Кремля. Макрон и Путин договорились продолжать взаимодействие на всех уровнях для содействия процессу урегулирования сирийского конфликта.

Резолюция Совета Безопасности призывает обеспечить гуманитарную паузу не менее чем на 30 дней в Сирии. При этом боевики продолжают обстрелы в том числе и Дамаска. Сегодня в Восточную Гуту смог пробиться первый гуманитарный конвой.