Тренер "Локомотива" Семин: надеюсь, Ари и Фарфан будут готовы к "Атлетико"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оценил шансы нападающих команды Ари и Джефферсона Фарфана принять участие в предстоящем матче 1/8 Лиги Европы против мадридского "Атлетико". По словам специалиста, на окончательное решение об участии футболистов в матче повлияет вердикт медицинского штаба команды.

"Ари пока только набирает кондиции после перенесенной операции на крестообразных связках, – приводит слова наставника "Спорт-экспресс". – В матче со "Спартаком" мы учитывали погоду, было тяжелое поле – все это могло спровоцировать рецидив травмы. Поэтому мы решили не испытывать судьбу, а подождать, когда он будет готов на сто процентов. И я очень надеюсь, что к матчу с "Атлетико" на него можно рассчитывать".

"Что же до Фарфана, то он готовился уже к матчу со "Спартаком", но в последний момент стало ясно, что для того, чтобы он вышел на поле, то ему требовались обезболивающие уколы. С ним мы также не стали рисковать, но к матчу Лиги Европы у него есть хорошие шансы на попадание в состав. Он, как и Ари, рвется в бой. Но все-таки последнее слово в этом вопросе я оставляю за медиками".

Напомним, что "Локомотив" проведет свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Атлетико" в четверг, 8-го марта. Игра состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитиано".