Расширен байкальский тоннель БАМа: как изменятся дороги России

Более 11 триллионов рублей будет направлено в ближайшие шесть лет на строительство и модернизацию автотрасс. При этом особое внимание будет уделено местным дорогам. Об этом Владимир Путин говорил на Съезде транспортников России. Государство также готово помочь в расширении сети региональных аэропортов и межрегиональных маршрутов. Важнейшую роль будут по-прежнему играть железнодорожные перевозки. Президент принял участие в церемонии завершения проходки второго Байкальского тоннеля, который расширяет возможности БАМа и Транссиба.

Последние метры горной породы, и в скале, наконец, рушится преграда на пути из Иркутской области в Бурятию. Вдвое расширяется самое узкое место Байкало-Амурской магистрали. За этим — без преувеличения — эпохальным событием, позволяющим запустить БАМ на полную мощность, Владимир Путин наблюдает из Москвы, со съезда Союза транспортников России.

"У вас сегодня, да и у всех транспортников большое событие — это праздник, завершение такого большого, масштабного дела, как строительство нового тоннеля, — говорит президент. — Напомню, что предыдущие строили при строительстве БАМа 10 лет. Вы эту работу завершили за два года с великолепным результатом и с невероятной точностью. Сейчас только руководитель РЖД напомнил, что при возможном допуске в 100 миллиметров всего 16 миллиметров точность — это в известной степени тоже один из видов нашего высокоточного оружия".

Тоннель построили в рекордные сроки, причем, сразу же вели еще и отделку по всему диаметру. Уникальная технология, опробованная на олимпийских объектах в Сочи. Грузы уже вскоре после того, как проложат рельсы, можно будет одновременно перевозить в обоих направлениях. В своем Послании Федеральному Собранию президент поручил в ближайшее время в полтора раза увеличить пропускную способность железных дорог на Дальний Восток — речь как раз идет о Транссибе и БАМе, и к портам Азово-Черноморского бассейна.

"Ваши заинтересованные подходы к проблемам, которые стоят перед Россией, продиктованы той особой системной ролью, которую играл, играет и, конечно, всегда будет играть транспортный комплекс в жизни нашей большой страны, — отмечает Владимир Путин. — Соединяя города, регионы, территории между собой, он обеспечивает пространственную связанность нашей страны, пространственную связанность России, служит основой для развития экономики и социальной сферы для включения страны в мировые хозяйственные связи. Благодаря труду многих поколений, Россия обладает одной из крупнейших систем мира, где представлены все виды сообщения. Работают около 6% занятых во всей экономике нашей страны. Российский транспорт сегодня одна из наиболее динамичных отраслей".

Вот после долгого ремонта открывают Кирикилинский разводной мост в Астрахани, соединяющий два больших городских района. Одно из многочисленных наглядных достижений российских дорожников — мост ремонтировали по федеральной программе.

Итоги последнего года вообще впечатляющие — объем перевозок, как пассажирских, так и грузовых, вырос и на земле, и на море, и в воздухе. Это не только отчет о работе отрасли за минувшие пять лет, но и обсуждение планов на будущее: вот здесь, в фойе съезда — макеты инфраструктурных проектов, которые собираются реализовать в России в ближайшие годы.

На этих действующих моделях — в масштабе 1 к 75 — представлены флагманы направлений Крымский мост с автотрассой через весь полуостров. На соседних стендах — планируемая реконструкция Мурманского морского порта и столичного аэропорта Шереметьево. В России уже модернизированы сотни транспортных объектов, впервые со времен Советского Союза с нуля построены два крупных аэропорта "Собетта" (в Арктике) и "Платов" (в Ростове-на-Дону).

"Мы продолжим реконструкцию и развитию сети региональных аэропортов, будем расширять перечень прямых межрегиональных маршрутов, особенно на удалены и труднодоступных северных территориях в Сибири и на Дальнем Востоке, — обещает глава государства. — Важно, чтобы развитие аэропортов России происходило вместе с увеличением парка отечественных самолетов, качественных, недорогих, надежных в эксплуатации, включая линейку воздушных судов малой и средней вместимости от 9 до 65 мест. Рассчитываю на конкретные предложения со стороны авиакомпаний, предприятий отрасли о том, какие меры поддержки здесь необходимы".

Современные коммуникации нужно провести по всей территории самой большой в мире страны, считает российский президент, это первый признак экономического благополучия. Привести в порядок существующие дороги и построить целую сеть новых, чтобы поездки по ним были комфортными и безопасными: на это предлагается выделить 11 триллионов рублей.