Путин: ФСБ должна защищать россиян от воровства и коррупции

За успешное сохранение в режиме секретности новейших разработок российских вооружений президент поблагодарил сотрудников Федеральной службы безопасности. Одним из ключевых показателей которой за минувший год стало предотвращение 25 терактов.

Открывая расширенную коллегию ФСБ, президент подводит итоги прошлого года, отдельно отметив успехи в борьбе с террором, и ставит задачи на перспективу, многие из которых перекликаются с тем, что Путин говорил в своем послании Федеральному Собранию.

Раскрыты 68 преступлений террористической направленности, в том числе предотвращено 25 терактов. Путин благодарит офицеров Федеральной службы безопасности за работу и просит дальше действовать так же наступательно, на опережение. Конечно, во взаимодействии со спецслужбами других стран.

"Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы. И с нашими союзниками и с теми, кто в такое число не входит, со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия и противоречия по каким бы-то ни было вопросам международной повестки. Убежден, в борьбе с террором мы должны быть вместе", — заявил Путин.

Оперативники ФСБ берут с поличным боевиков экстремистского движения "Артподготовка". Изымают целый арсенал оружия.

"Для участия в революционных действиях. — Против кого? — Против действующего режима".

Они готовили нападения на полицейских сразу в нескольких регионах. Но их обезвредили раньше. Как оружейных контрабандистов, которые пытались организовать доставку оружия из США по почте.

А это ликвидируют ячейку ИГИЛ (запрещена в РФ) на Сахалине. Сотрудники ФСБ изымают самодельные бомбы и запрещенную экстремистскую литературу.

России нужно динамичное развитие и кардинальное улучшение жизни людей, говорит президент, и Федеральной службе безопасности здесь отводится важнейшая роль.

"Жизнь права и безопасность наших граждан должны быть надежно защищены. Как от внутренних, так и от внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития страны. Здесь огромная ответственность лежит на представителях всех силовых и специальных служб", — считает глава государства.

Еще одна задача — усиление борьбы с коррупцией.

"При участии ФСБ России за последнее время проведена целая серия эффективных операций против коррупционеров и коррупционных сообществ, в том числе в отношении тех, кто паразитировал на экономике, системе ЖКХ, бюджетных ресурсах, обкрадывал и государство, и граждан. Нашей стране предстоит реализовать масштабные, во многом беспрецедентные, планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов, населенных пунктов. И необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей", — поставил задачу президент.

Последние успехи в деле перевооружения армии и флота, о чем Путин говорил в своем послании Федеральному собранию, были достигнуты во многом благодаря тонкой работе нашей контрразведки.

"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить также вас и всех, кто участвовал в этой ответственной сложной работе, поблагодарить за этот результат. А эта работа шла и идет в непростых условиях. Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки", — подчеркнул российский лидер.

Только в прошлом году была пресечена деятельность почти пятисот иностранных разведчиков и агентов. Путин просит сотрудников российских спецслужб и дальше действовать предельно собранно и эффективно. Уделяя повышенное внимание защите информационного пространства от киберугроз. Ну, а поддержку руководство страны гарантирует. В планах — дальнейшее укрепление государственной границы.

Решение социальных и жилищных вопросов сотрудников, в том числе повышение денежного довольствия и пенсионного обеспечения ветеранов спецслужб.