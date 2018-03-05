Суд по-шведски: асимметричный подход довел "Газпром" до разрыва с "Нафтогазом"

"Газпром" направил "Нафтогазу" через Стокгольмский арбитраж официальное уведомление о начале расторжения контрактов на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер. Кто, кому, сколько и почему должен?

"Газпром" и "Нафтогаз" подали встречные иски в Стокгольмский арбитраж. Сначала рассматривался вопрос поставок российского газа на Украину. За нарушение принципа "бери или плати" "Газпром" требовал от Киева 56 миллиардов долларов. Это значит, что основной объем газа, указанный в контракте, покупатель должен оплатить, даже если не отобрал его.

Такую сумму "Газпром" потребовал потому, что если Украина по каким-то причинам не берет этот газ, то российская компания несет издержки. В декабре 2017 года, рассматривая этот спор, суд не стал штрафовать Киев за недобор газа. Тогда постановили: "Нафтогаз" должен заплатить "Газпрому" только за уже поставленный газ 2 миллиарда долларов.

28 февраля 2018 года рассматривался вопрос о российском транзите через Украину. Договор предусматривает ежегодный транзит не менее 110 миллиардов кубометров газа; а с 2009 по 2014 годы "Газпром" поставлял в среднем 94 миллиарда кубических метров в год. И здесь у суда был совсем другой подход: принято асимметричное решение. "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" за транзит, которого не было, 4 миллиарда 630 миллионов долларов. За вычетом долга Киева получается, что российская компания должна перечислить украинской 2 миллиарда 600 миллионов долларов.

"Арбитраж свое решение аргументировал резким ухудшением экономического положения дел на Украине. Мы категорически против, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации для "Газпрома" продолжение действия данных контрактов является экономически невыгодным и нецелесообразным. И "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения данных контрактов в судебном порядке", — констатировал после этого председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Речь идет о двух контрактах на поставку газа украинским потребителям и транзит газа в Европу через Украину, действие которых истекает в конце 2019 года. При этом в компании подчеркивают: несмотря на заявление о расторжении всех контрактов с Украиной, "Газпром" не будет в ближайшее время прекращать транзит газа через эту страну. А юристы поясняют: судебная процедура расторжения договора о поставке газа может длиться от полутора до трех лет.

Помимо Украины "Газпром" поставляет газ в Европу через Белоруссию и Польшу по трубопроводу "Ямал — Европа" (его мощность — 32,9 миллиарда кубометров в год), через "Северный поток" по дну Балтийского моря 55 миллиардов кубометров, через "Голубой поток" по дну Черного моря — 16 миллиардов кубометров. В прошлом году экспорт "Газпрома" в Европу составил 194 миллиардов кубометров, из них через Украину — 91 миллиард. Понятно, в Киеве не хотят отказываться от такого дохода, поэтому сегодня "Нафтогаз" выступил с противоречивыми заявлениями. Свое представительство в России компания закрывает, но при этом заинтересована в сохранении транзита российского газа по своей территории.

"Наша позиция состоит в том, что мы не видим пока оснований для разрыва договора с "Газпромом" на транзит", — считает главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Иначе как политизированным и абсолютно не обоснованным данное решение никак не назовешь. И при этом в Госдепе заявляют, что поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием, а сами призывают "Газпром" выполнять решение Стокгольмского арбитража и возобновить поставки газа через Украину.

В Германии призвали Россию и Украину урегулировать газовый спор. Оно и понятно, ведь в Европе газовые аппетиты растут по мере ухудшения погоды. Очередной рекорд экспорта "Газпрома" был побит 2 марта. А президент Петр Порошенко продолжает играть привычную для него роль жертвы. Сначала в стране ввели ограничение на потребление газа, потом бравировали.

"Критичная ситуация уже позади, — заявил президент Украины Петр Порошенко. — У нас есть резкое увеличение поставок газа из Европейского Союза — поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10 утра полностью покрыт".

Потом в Киеве деньги подсчитали и пришли к выводу, что покупать в Европе дороже на 34%. Теперь там хотят, чтобы эти расходы покрыл "Газпром". Но законных оснований для этого нет!