140 лет без Османского ига: урок истории от патриарха Кирилла

140 лет без Османского ига: урок истории от патриарха КириллаЧитайте нас в Telegram
"Победе в последней русско-турецкой войне болгары обязаны Польше, Литве и Финляндии" — таким образом, президент балканской республики Румен Радев подвел итог празднованиям в честь 140-летия освобождения страны от Османского ига. Патриарху Кириллу, который присутствовал на торжествах, пришлось напомнить о том, что в третьей четверти XIX века поляки, литовцы и финны шли в бой не под флагом единой Европы, а под знаменами Российской империи, и о том, какую нацию благодарила мемориалами за освобожденные Плевну и Шипку еще не мечтавшая о членстве в НАТО София.
Семиминутная импровизированная речь патриарха за минуты до вылета в Москву оставила безмолвными участников официального обеда. Если говорить правду, то говорить до конца: речь патриарха Кирилла в конец трехдневного визита в Болгарию сегодня цитируют все местные газеты и телеканалы.
После смотра войск Румен Радев выражает признательность за освобождение Болгарии 140 лет назад от Османского ига. Но вместо слов о ключевой роли Русской армии, о царе Александре II у памятника, у которого и проходила церемония, президент решает обратиться сразу ко всем народам. На встрече в резиденции президента предстоятель заявляет: он разочарован тем, что Русскую армию, освободившую Болгарию, стали делить на отдельные национальности.
"И в истории Польши, и в истории Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии, — подчеркивает глава РПЦ. — А вот история освобождения Болгарии кровавыми буквами написана в истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в Софии эта история ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию".
В конце XIX века болгары поднимают восстание против Османского ига. Турецкая империя отвечает кровавым террором. На глазах цивилизованной Европы, писал Виктор Гюго, идет истребление целого народа. На помощь приходит Россия. "Пик Столетова" — 1523 метра над уровнем моря, самая высокая точка Шипкинского перевала, откуда открывается потрясающий вид. Но для ведения войны эта вершина была совершенно непригодна. Никаких прикрытий, все прекрасно простреливается, к тому же страшный холод, влажность и туман. 4 месяца глухой обороны без зимнего обмундирования, но удержать этот проход 140 лет назад надо было любой ценой.
Долгие месяцы, плечом к плечу русские солдаты и болгарские ополченцы держали перевал. Взять его значительно превосходящая по численности турецкая армия так и не смогла. Но для 10 тысяч солдат эта высота стала братской могилой. Каждый год поклониться освободителям приходят тысячи людей.
"Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, которое и отображает подлинное отношение болгар к России", — констатирует патриарх Кирилл.
Сан-Стефанский мирный договор весной 1878 вернет Болгарию на карту мира спустя пять веков. В память о героическом подвиге у подножия Шипки на народные пожертвования русских и болгар построят Храм Рождества Христова. Колокола отольют в России, а на вершине Шипки рядом с воинскими захоронениями всегда горит Вечный Огонь.
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