Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 марта 201821:28 Дмитрий Хрусталев

140 лет без Османского ига: урок истории от патриарха Кирилла

Читайте нас в Telegram

"Победе в последней русско-турецкой войне болгары обязаны Польше, Литве и Финляндии" — таким образом, президент балканской республики Румен Радев подвел итог празднованиям в честь 140-летия освобождения страны от Османского ига. Патриарху Кириллу, который присутствовал на торжествах, пришлось напомнить о том, что в третьей четверти XIX века поляки, литовцы и финны шли в бой не под флагом единой Европы, а под знаменами Российской империи, и о том, какую нацию благодарила мемориалами за освобожденные Плевну и Шипку еще не мечтавшая о членстве в НАТО София.

Семиминутная импровизированная речь патриарха за минуты до вылета в Москву оставила безмолвными участников официального обеда. Если говорить правду, то говорить до конца: речь патриарха Кирилла в конец трехдневного визита в Болгарию сегодня цитируют все местные газеты и телеканалы.

После смотра войск Румен Радев выражает признательность за освобождение Болгарии 140 лет назад от Османского ига. Но вместо слов о ключевой роли Русской армии, о царе Александре II у памятника, у которого и проходила церемония, президент решает обратиться сразу ко всем народам. На встрече в резиденции президента предстоятель заявляет: он разочарован тем, что Русскую армию, освободившую Болгарию, стали делить на отдельные национальности.

"И в истории Польши, и в истории Финляндии нет этой страницы, связанной с освобождением Болгарии, — подчеркивает глава РПЦ. — А вот история освобождения Болгарии кровавыми буквами написана в истории России. Поэтому я бы очень хотел, чтобы в Софии эта история ушла из политического обихода Болгарии. Никакой политкорректностью нельзя оправдать ложную историческую интерпретацию".

В конце XIX века болгары поднимают восстание против Османского ига. Турецкая империя отвечает кровавым террором. На глазах цивилизованной Европы, писал Виктор Гюго, идет истребление целого народа. На помощь приходит Россия. "Пик Столетова" — 1523 метра над уровнем моря, самая высокая точка Шипкинского перевала, откуда открывается потрясающий вид. Но для ведения войны эта вершина была совершенно непригодна. Никаких прикрытий, все прекрасно простреливается, к тому же страшный холод, влажность и туман. 4 месяца глухой обороны без зимнего обмундирования, но удержать этот проход 140 лет назад надо было любой ценой.

Долгие месяцы, плечом к плечу русские солдаты и болгарские ополченцы держали перевал. Взять его значительно превосходящая по численности турецкая армия так и не смогла. Но для 10 тысяч солдат эта высота стала братской могилой. Каждый год поклониться освободителям приходят тысячи людей.

"Невозможно было без слез пережить этого народного восторга, которое и отображает подлинное отношение болгар к России", — констатирует патриарх Кирилл.

Сан-Стефанский мирный договор весной 1878 вернет Болгарию на карту мира спустя пять веков. В память о героическом подвиге у подножия Шипки на народные пожертвования русских и болгар построят Храм Рождества Христова. Колокола отольют в России, а на вершине Шипки рядом с воинскими захоронениями всегда горит Вечный Огонь.

Сейчас

23:39

В Бразилии злоумышленники украли из аэропорта 5 млн долларов

23:18

Гумконвой вывез из Восточной Гуты 13 мирных жителей

22:08

В Лондоне отравился российский шпион-перебежчик

20:51

На Киевском вокзале ищут бомбу

19:35

Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственны

18:16

"Нафтогаз" получил уведомление "Газпрома"

16:49

В Керченском проливе столкнулись два судна

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Суд по-шведски: асимметричный подход довел "Газпром" до разрыва с "Нафтогазом"

Суд по-шведски: асимметричный подход довел "Газпром" до разрыва с "Нафтогазом"

3 часа назад
В Лондоне отравился российский шпион-перебежчик

В Лондоне отравился российский шпион-перебежчик

2 часа назад
Путин: ФСБ должна защищать россиян от воровства и коррупции

Путин: ФСБ должна защищать россиян от воровства и коррупции

3 часа назад
Столичные коммунальщики не справляются с количеством снега

Столичные коммунальщики не справляются с количеством снега

3 часа назад
Евгения Медведева: не выдумывайте то, чего нет

Евгения Медведева: не выдумывайте то, чего нет

1 час назад
Она хотела бы жить на Манхеттене: россиянке грозят 25 лет тюрьмы за тяжкие преступления

Она хотела бы жить на Манхеттене: россиянке грозят 25 лет тюрьмы за тяжкие преступления

1 час назад
10 рисков для мировой экономики в 2018 году

10 рисков для мировой экономики в 2018 году

13 часов назад
78-летний Виторган и его 56-летняя супруга выбрали имя для новорожденной дочери

78-летний Виторган и его 56-летняя супруга выбрали имя для новорожденной дочери

8 часов назад
Дочь Спартака Мишулина продолжит бороться за честь отца, невзирая на травлю

Дочь Спартака Мишулина продолжит бороться за честь отца, невзирая на травлю

5 часов назад
Нужна помощь: Лизу Камышову спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Лизу Камышову спасут дорогие лекарства

15 часов назад
Как алкоголь может навредить здоровью

Как алкоголь может навредить здоровью

14 часов назад
Китай готовится к новой холодной войне?

Китай готовится к новой холодной войне?

13 часов назад
"Оскар" за лучшую женскую роль украли у победительницы

"Оскар" за лучшую женскую роль украли у победительницы

2 часа назад
Плеснувшего водой в Собчак выгнали из Мосгордумы и будут судить

Плеснувшего водой в Собчак выгнали из Мосгордумы и будут судить

5 часов назад
Золото партии: у Грудинина обнаружили 13 счетов в Швейцарии

Золото партии: у Грудинина обнаружили 13 счетов в Швейцарии

9 часов назад
Впервые на телевидении: фильм "Большой" покажут 9 марта

Впервые на телевидении: фильм "Большой" покажут 9 марта

01.03.2018 15:50
"Бах без исключений": Ансамбль солистов оркестра Павла Когана исполнит все Бранденбургские концерты

"Бах без исключений": Ансамбль солистов оркестра Павла Когана исполнит все Бранденбургские концерты

1 час назад
100 лет возвращению статуса столицы: Владимир Спиваков дает юбилейный концерт

100 лет возвращению статуса столицы: Владимир Спиваков дает юбилейный концерт

2 часа назад
Расширен байкальский тоннель БАМа: как изменятся дороги России

Расширен байкальский тоннель БАМа: как изменятся дороги России

3 часа назад
Павел Дацюк передал золотую олимпийскую медаль в монастырь

Павел Дацюк передал золотую олимпийскую медаль в монастырь

3 часа назад
В дублинском аэропорту спасли замерзшего зайчонка. Видео

В дублинском аэропорту спасли замерзшего зайчонка. Видео

4 часа назад
Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственны

Трамп и Мэй: слова Путина про оружие безответственны

4 часа назад
В Донецке произошел взрыв: есть жертвы

В Донецке произошел взрыв: есть жертвы

4 часа назад
Этичное "мясо из пробирки" начнут поставлять в рестораны

Этичное "мясо из пробирки" начнут поставлять в рестораны

4 часа назад
60 минут. МИД собирает информацию о вмешательстве США в выборы президента России

60 минут. МИД собирает информацию о вмешательстве США в выборы президента России

5 часов назад
264
На конкурсе "Мисс Земля" Россию представит 23-летняя нижегородка

На конкурсе "Мисс Земля" Россию представит 23-летняя нижегородка

5 часов назад
Apple готовит к выпуску удешевленный MacBook Air

Apple готовит к выпуску удешевленный MacBook Air

7 часов назад
На картах Google обнаружили обломки неопознанного космического корабля

На картах Google обнаружили обломки неопознанного космического корабля

7 часов назад
"Волчья стая" актрисы Ольги Волковой: войти можно, выйти - нет

"Волчья стая" актрисы Ольги Волковой: войти можно, выйти - нет

7 часов назад
Новый блокбастер: "Лёд" приближается к топ-5 за всю историю

Новый блокбастер: "Лёд" приближается к топ-5 за всю историю

7 часов назад
На автосалоне в Женеве девушки-модели попали под запрет

На автосалоне в Женеве девушки-модели попали под запрет

8 часов назад
На те же грабли: у "Спартака" могут закрыть трибуну за очередной расизм

На те же грабли: у "Спартака" могут закрыть трибуну за очередной расизм

8 часов назад
Похищенную в Камышине девочку нашли в квартире грузчика из магазина ее родителей

Похищенную в Камышине девочку нашли в квартире грузчика из магазина ее родителей

8 часов назад
В Москве перехватили посылку с колумбийским кокаином

В Москве перехватили посылку с колумбийским кокаином

8 часов назад
В Голландии фанаты решили кулаками проучить игроков любимой команды

В Голландии фанаты решили кулаками проучить игроков любимой команды

9 часов назад
18 тонн на парашюте. В России создаются новые десантные системы для ВДВ

18 тонн на парашюте. В России создаются новые десантные системы для ВДВ

9 часов назад
Последствия "Жары в Баку": Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein

Последствия "Жары в Баку": Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein

10 часов назад
Месенджер Telegram опять сбоит

Месенджер Telegram опять сбоит

10 часов назад
Пытавшаяся продать девушку в секс-рабство оказалась финалисткой конкурса "Миссис Россия-2017"

Пытавшаяся продать девушку в секс-рабство оказалась финалисткой конкурса "Миссис Россия-2017"

10 часов назад
90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Фото

90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Фото

10 часов назад
Универсал Kia Ceed Sportswagon раскрыт до премьеры

Универсал Kia Ceed Sportswagon раскрыт до премьеры

11 часов назад
Жизнь одной семьи отследили на протяжении пяти веков

Жизнь одной семьи отследили на протяжении пяти веков

11 часов назад
Если выключат рубильник: Клименко уверен, что Россия проживет без Интернета

Если выключат рубильник: Клименко уверен, что Россия проживет без Интернета

11 часов назад
Задержан мужчина, 4 дня удерживавший волгоградскую школьницу

Задержан мужчина, 4 дня удерживавший волгоградскую школьницу

11 часов назад
Против МТС и "МегаФона" возбудили дело за поборы в роуминге

Против МТС и "МегаФона" возбудили дело за поборы в роуминге

12 часов назад
Новый Volkswagen Touareg "засветился" в Санкт-Петербурге

Новый Volkswagen Touareg "засветился" в Санкт-Петербурге

12 часов назад
О женщинах и любви: весело, трогательно, как в сказке, как в жизни

О женщинах и любви: весело, трогательно, как в сказке, как в жизни

12 часов назад
Государева слобода

Государева слобода

13 часов назад
Провинция без новостроек: дешевеющая ипотека не поддержала спрос на новое жилье в регионах

Провинция без новостроек: дешевеющая ипотека не поддержала спрос на новое жилье в регионах

14 часов назад
Каким получилось новое "Простоквашино" и стоит ли его смотреть

Каким получилось новое "Простоквашино" и стоит ли его смотреть

14 часов назад
У Гребенщикова нет проблем с сердцем, он простудился

У Гребенщикова нет проблем с сердцем, он простудился

14 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40