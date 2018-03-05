Столичные коммунальщики не справляются с количеством снега

В Москве — в разгаре большая уборка. Десятки тысяч коммунальщиков брошены на расчистку дорог и тротуаров. Март в столице начался с метели, высота сугробов перевалила за полметра, вывозить снег со столичных улиц будут всю неделю. К плавильным пунктам уже выстраиваются очереди из грузовиков.

Это — не окраина. Центр Москвы, Новинский переулок. А сюда ещё не ступала нога коммунальщика. На Кузнецком мосту тоже не чищено. Горы снега на подходах к офисам и магазинам.

"Коммунальные службы не справляются? — Нет, пока нет!"

Самые большие навалы — на Миусской площади. Фактически ее превратили в снегохранилище. Люди жалуются, что снег сюда свозят со всего севера Москвы.

"Мы обращались неоднократно в администрацию. Нам отвечали, что снегоплавильные заводы не справляются".

Снегоплавильные пункты работают круглосуточно. Но не справляются. У шлагбаумов — гигантские очереди.

"В сутки максимум мы плавим где-то около тысячи, может, чуть больше тысячи кубометров", — рассказал Сергей Артюшин, мастер снегоплавильного пункта.

На своём сайте мэр Москвы признал: проблема с вывозом снега есть. Но пообещал, что город будет функционировать в нормальном режиме.

"Для такого объема выпавшего снега в городе нет снегоплавильных мощностей, и даже теоретически создать их не представляется возможным".

В минувшие выходные столичный регион попал в самый центр антициклона. На борьбу с мощным снегопадом вышла уборочная техника, мобилизовали тридцать тысяч коммунальщиков. Но в некоторых районах москвичам пришлось самим откапывать машины и расчищать тротуары.

"Много снега сегодня выпало, да? — Да вот смотрите — сантиметров пятнадцать, может, двадцать!"

В Зюзино крыши почистили. А в соседних Черёмушках — нет. Там, по словам жителей, улицы вообще убирал один единственный дворник. И как! — осыпая снегом припаркованные автомобили и случайных прохожих.

И на дорогах, и на тротуарах под свежевыпавшим снегом — наледь. Эксперты говорят, что так происходит потому, что реагенты сыплют прямо в неубранный снег.

"Растаяла вода, каким-то образом смешалась с противогололедным реагентом, образовалась кашица и конечно сама по себе вода взяла и замерзла", — говорит Александр Шумский, руководитель проекта "Пробок.нет".

В прогнозах пока — никакой весны. Уже сегодня ночью сильно похолодает.

"Усиление морозов, так как к нам северными ветрами начинают поступать очень холодные воздушные массы. В столичном регионе мы ожидаем понижение температуры до минус пятнадцати-двадцати. Местами — до минус двадцати трёх", — рассказала Елена Волосюк, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС.

А седьмого и восьмого марта столичный регион снова засыплет снегом.